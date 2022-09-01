«Ливерпуль» после победы 9:0 над «Борнмутом» обыграл «Ньюкасл»

В матче пятого тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Ньюкасл».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 38-й минуте Александер Исак вывел гостей вперед, однако на 61-й Роберто Фирмино восстановил равновесие, а в добавленное арбитром время Фабио Карвалью принес «красным» победу.

Команда Юргена Клоппа после пяти матчей набрала восемь очков и поднялась на пятое место. «Сороки» с шестью очками расположились на 11-й строчке.

Напомним, в предыдущем туре «Ливерпуль» дома разгромил «Борнмут» со счетом 9:0, обновив рекорд АПЛ и отправив в отставку наставника гостей Скотта Паркера.

АПЛ

5-й тур

«Ливерпуль» - «Ньюкасл» - 2:1 (0:1).

Голы: Фирмино, 61; Карвалью, 90 - Исак, 38.