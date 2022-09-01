«Аякс» объявил о подписании форварда «Севильи» Окампоса

Пресс-служба «Аякса» сообщила о том, что к команде присоединился фланговый нападающий «Севильи» Лукас Окампос.

Отмечается, что нидерландский клуб арендовал 28-летнего аргентинца до конца сезона-2022/23 за четыре миллиона евро. При этом в соглашении прописан пункт о возможном выкупе игрока.

Напомним, что Окампос выступает за «Севилью» с июля 2019 года. Всего за команду он отыграл 135 матчей, забил 34 гола и отдал 15 результативных передач.

Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Милана», «Марселя», «Монако», «Дженоа» и «Ривер Плейта».