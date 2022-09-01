СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Аякс» объявил о подписании форварда «Севильи» Окампоса

Команда Эредивизи арендовала игрока до лета 2023 года.
01 сентября 2022 09:26
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба «Аякса» сообщила о том, что к команде присоединился фланговый нападающий «Севильи» Лукас Окампос.

Отмечается, что нидерландский клуб арендовал 28-летнего аргентинца до конца сезона-2022/23 за четыре миллиона евро. При этом в соглашении прописан пункт о возможном выкупе игрока.

Напомним, что Окампос выступает за «Севилью» с июля 2019 года. Всего за команду он отыграл 135 матчей, забил 34 гола и отдал 15 результативных передач.

Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Милана», «Марселя», «Монако», «Дженоа» и «Ривер Плейта».

Это интересно:
«Ливерпуль» после победы 9:0 над «Борнмутом» обыграл «Ньюкасл»
Мерсисайдцы едва не потеряли очки.
01.09.2022 00:03
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Вест Хэмом» и вышел на третье место в АПЛ
Команда Антонио Конте довела беспроигрышную серию до пяти матчей.
31.08.2022 23:46
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Голы Влаховича и Милика принесли «Ювентусу» победу над «Специей» в матче Серии А
Встреча прошла в Турине.
31.08.2022 23:40
Футбол
«Арсенал» одержал пятую победу кряду и продолжает лидировать в чемпионате Англии
Встреча прошла в среду, 31 августа, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
31.08.2022 23:23
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Ноттингем Форест», Холанд оформил хет-трик
Норвежец продолжает регулярно забивать за новую команду.
31.08.2022 23:22
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Манчестер Юнайтед» отдал Диалло «Сандерленду» в аренду
Соглашение рассчитано до конца сезона.
31.08.2022 22:58
Футбол
Дубль Голенкова принес «Ростову» победу над «Динамо» в матче ФОНБЕТ Кубка России
Впервые в сезоне на стадионе был практически аншлаг.
31.08.2022 22:55
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в первом туре группового этапа Кубка России
Встреча прошла в Грозном.
31.08.2022 22:25
Футбол
«Химки» отдали Спартаку. Как в Подмосковье нашли нового главного тренера
В Химках что-то нахимичили. Больше четырех матчей в сезоне не может провести уже второй тренер: Николай Писарев уступил место Спартаку Гогниеву.
«Нельзя сказать, что в наших неудачах виноват только Писарев». Аяз Гулиев — о ситуации в «Химках»
Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев после поражения от «Краснодара» в кубковом матче (0:2) рассказал об обстановке в подмосковной команде.
«Вест Хэм» должен нам за Влашича еще девять миллионов евро». Роман Бабаев — о трансферах ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после кубковой победы над торпедовцами прокомментировал последние новости об армейском клубе.
Попадет ли Кокорин в основу «Ариса»? Как скандальный нападающий докатился до чемпионата Кипра
«Фиорентина» бесплатно отдала в аренду Александра Кокорина.
Чем «Магнитка» хуже «Ак Барса»? Восточные расклады стартующего сезона КХЛ
1 сентября начнется очередной сезон КХЛ. «Плеймейкер» оценивает участников Восточной конференции.
8:7 на старте US Open и флаг Андорры в честь Смоляра. Новые приключения наших нейтралов
В США начался последний в этом году теннисный турнир «Большого шлема». В первые два дня на нью-йоркских кортах отметились 16 российских игроков.
СКА и ЦСКА обречены на финал? Западные расклады стартующего сезона КХЛ
1 сентября начнется очередной сезон КХЛ. «Плеймейкер» оценивает участников Западной конференции.
Призы от Кафельникова — за ставки на US Open! Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
«Есть ощущение, что «Зенит» обыграем». Евгений Бушманов — о прогрессе «Спартака» при Абаскале
Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов оценил для «Плеймейкера» игру молодежи красно-белых, голевой дебют Павла Мелешина в Кубке России и шансы команды в предстоящем матче с «Зенитом».
Абаскаль убил двух зайцев! Как «Спартак» победил «Крылья» и сохранил силы перед «Зенитом»
В матче группового этапа Кубка России красно-белые выиграли у самарской команды благодаря дебютному голу Павла Мелешина (1:0).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика