Холанд стал седьмым футболистом в истории АПЛ, кто смог забить по три гола в двух матчах кряду

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отличился тремя забитыми мячами в матче пятого тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест» (6:0).

Отметим, что 22-летний норвежец стал седьмым футболистом в истории АПЛ, оформившем два хет-трика в двух играх кряду. Ранее нападающий забил три гола во встрече с «Кристал Пэлас» (4:2).

Напомним, Холанд пополнил состав «Манчестер Сити» в июле этого года. Сумма его трансфера из дортмундской «Боруссии» составил 60 миллионов евро. В шести матчах за «горожан» он забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

Помимо Холанда, два хет-трика подряд в АПЛ оформляли Лес Фердинанд, Иан Райт, Тьерри Анри, Дидье Дрогба, Уэйн Руни и Гарри Кейн.