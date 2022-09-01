Кассьерра оценил важность матча восьмого тура РПЛ со «Спартаком» для «Зенита»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился ожиданиями от матча восьмого тура чемпионата России со «Спартаком».

Отметим, что игра между командами состоится 4 сентября в Москве. Начало – в 20:00 мск.

– Это важная игра для нас. Будет непросто, но нам важно качественно провести эти несколько дней и подойти к игре в наилучшей форме, – цитирует Кассьерру клубная пресс-служба сине-бело-голубых.

В данный момент подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. Что касается «Спартака», то команда Гильермо Абаскаля идет второй (16 очков).

Добавим, что ранее клубы встречались между собой в матче за Суперкубок России. Тогда «Зенит» разгромил своего соперника в Санкт-Петербурге со счетом 4:0.