Тренер «Локомотива» Циннбауэр прокомментировал поражение клуба от «Пари НН» в ФОНБЕТ Кубке России

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о поражении клуба от «Пари НН» (0:2) в матче первого тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал защитник нижегородцев Виктор Александров, оформивший дубль.

– В первом тайме мы играли неплохо, контролировали игру. Затем у команды соперника появился шанс использовать стандарт, и им удалось свой момент реализовать. Наши ребята сразу и большими силами пошли вперед, хотели отыграться, но не удалось. Второй гол «Пари НН» также получился со стандарта, – цитирует Циннбауэра клубная пресс-служба железнодорожников.

Добавим, что помимо «Пари НН», «Локомотив» выступает в одной группе с «Краснодаром» и «Химками». 14 сентября красно-зеленые на своем поле сыграют с краснодарцами.