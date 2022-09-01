Зделар – о возможном чемпионстве ЦСКА: Наша задача – выигрывать, много работать, и все будет хорошо

Опорный полузащитник ЦСКА Саша Зделар оценил победу армейского клуба над «Торпедо» (2:0) в матче первого тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России.

Отметим, что в прошедшей встрече 26-летний серб отыграл все 90 минут, не отличившись результативными действиями.

– Игра против «Торпедо» получилась хорошей, мы провели достаточно хороший матч, забили два мяча. Было важно начать с победы в Кубке России, – цитирует Зделара «РБ-Спорт».

Также хавбек высказался о перспективах своей команды стать чемпионом России в текущем сезоне.

– Что касается возможного чемпионства ЦСКА в этом сезоне, не нужно сейчас говорить громких слов. Наша задача – выигрывать, много работать, и все будет хорошо. Мы готовы к этому, – отметил Зделар.

Напомним, что после семи сыгранных туров РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 14 очков. 4 сентября красно-синие на выезде сыграют против «Крыльев Советов».