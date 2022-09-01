«Ньюкасл» надеется оформить переход полузащитника «Лестера» Тилеманса до конца трансферного окна

Центральный полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс входит в сферу интересов «Ньюкасла».

По информации британских СМИ, руководство «сорок» рассчитывает на то, чтобы подписать 25-летнего бельгийца до закрытия трансферного окна. Отмечается, что «лисы» готовы рассмотреть вариант с продажей футболиста, поскольку действующее соглашение хавбека истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Тоттенхэма», «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

Напомним, что Тилеманс защищает цвета «Лестера» с июля 2019 года. С тех пор он принял участие в 163 матчах за клуб во всех турнирах, отличившись 24 забитыми мячами и 24 результативными передачами.

Текущая рыночная стоимость бельгийского футболиста оценивается в 55 миллионов евро.