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«Челси» подпишет Обамеянга за 7,5 миллионов евро, в сделку с «Барселоной» будет включен Алонсо

Габонский футболист близок к переходу в клуб АПЛ.
01 сентября 2022 12:41
автор: Владислав Корегин

Форвард «Барселоны» Пьер Эмерик-Обамеянг находится в шаге от перехода в «Челси».

По информации британских СМИ, клубы совершат обмен футболистами с доплатой со стороны «синих». Отмечается, что команда АПЛ заплатит сине-гранатовым 7,5 миллионов евро за 33-летнего габонца. При этом в каталонский клуб отправится левый защитник Маркос Алонсо.

Напомним, что Обамеянг выступает за «Барселону» с конца января этого года. Всего за испанцев он отыграл 24 матча, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

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