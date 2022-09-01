Кукуян станет главным арбитром матча между «Спартаком» и «Зенитом»

Пресс-служба РФС сообщила о том, кто из судей обслужит матч восьмого тура чемпионата России «Спартак» – «Зенит».

По информации источника, главным арбитром предстоящей встречи был назначен Павел Кукуян. Помощниками 40-летнего специалиста станут Алексей Стипиди и Владислав Назаров. Резервный судья – Антон Фролов. За работу VAR будут отвечать Владимир Москалев и его ассистент Александр Богданов.

Напомним, что матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 4 сентября в Москве. Начало – в 20:00 мск. В данный момент подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. Что касается красно-белых, то команда Гильермо Абаскаля идет второй (16 очков).