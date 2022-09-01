Защитник сборной Швейцарии Аканджи стал игроком «Манчестер Сити»

Пресс-служба «Манчестер Сити» сообщила о том, что к команде присоединился центральный защитник «Боруссии» из Дортмунда Мануэль Аканджи.
Отмечается, что 27-летний швейцарец заключил пятилетний контракт с «горожанами». По информации зарубежных СМИ, клуб АПЛ подписал футболиста за 17,5 миллионов евро.
Напомним, что Аканджи выступал за «Боруссию» с января 2018 года. Всего за «шмелей» он отыграл 158 матчей, забил четыре гола и отдал два результативных паса.
В составе сборной Швейцарии защитник провел 41 встречу.