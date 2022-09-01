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Защитник сборной Швейцарии Аканджи стал игроком «Манчестер Сити»

Футболист подписал с командой трудовое соглашение до конца сезона-2026/27.
01 сентября 2022 13:40
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба «Манчестер Сити» сообщила о том, что к команде присоединился центральный защитник «Боруссии» из Дортмунда Мануэль Аканджи.

Отмечается, что 27-летний швейцарец заключил пятилетний контракт с «горожанами». По информации зарубежных СМИ, клуб АПЛ подписал футболиста за 17,5 миллионов евро.

Напомним, что Аканджи выступал за «Боруссию» с января 2018 года. Всего за «шмелей» он отыграл 158 матчей, забил четыре гола и отдал два результативных паса.

В составе сборной Швейцарии защитник провел 41 встречу.

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