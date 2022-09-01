Антони поделился эмоциями от своего трансфера в «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Антони высказался по поводу своего перехода в английский клуб из «Аякса».

Отметим, что ранее 22-летний бразилец подписал трудовое сотрудничество с «красными дьяволами» до конца сезона-2026/27 с возможностью продления еще на один год. Сумма данной сделки составила 95 миллионов евро плюс пять миллионов в виде бонусов.

– Игра под руководством Эрика тен Хага в «Аяксе» была идеальной для меня и моего развития. Его футбольный и тренерский стиль раскрывает во мне самые лучшие качества. Я воодушевлен тем, что он рассказал мне о своих планах и амбициях в Манчестере, – цитирует Антони клубная пресс-служба «красных дьяволов».

Напомним, что Антони выступал за «Аякс» с июля 2020 года. Всего в составе клуба он отыграл 82 матча, забил 24 гола и отдал 22 результативных передачи. За сборную Бразилии футболист провел девять встреч (2 гола).