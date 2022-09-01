«Сочи» объявил об уходе из клуба нападающего Барсова

В четверг, 1 сентября, стало известно о том, что состав «Сочи» покинул форвард Максим Барсов.

Отметим, что 29-летний россиянин покинул клуб на правах свободного агента. Ожидается, что в скором времени футболист подпишет контракт с «Нефтехимиком».

Напомним, что Барсов выступал за «Сочи» с момента основания команды – с 2018 года. Всего за коллектив он провел 53 матча, забил 23 гола и отдал шесть результативных передач.

Во втором половине прошлого сезона футболист защищал цвета «Балтики» на правах аренды.