Полузащитник «Ювентуса» Артур близок к переходу в «Ливерпуль» на правах аренды без права выкупа

Центральный полузащитник «Ювентуса» Артур Мело, вероятнее всего, проведет сезон-2022/23 в клубе чемпионата Англии.

Как утверждает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях, 26-летний бразилец станет игроком «Ливерпуля». Отмечается, что «красные» арендуют хавбека до лета 2023 года без возможности его выкупа.

Согласно данным источника, в четверг, 1 сентября, игрок прибудет в Великобританию для прохождения медицинского осмотра.

Напомним, что Артур выступает за «Ювентус» с сентября 2020 года. В общей сложности он провел за туринцев 63 матча, забил один гол и отдал один результативный пас. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.