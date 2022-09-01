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«Арсенал» предложил 20 миллионов фунтов стерлингов за Луиса

На футболиста также претендует «Челси».
01 сентября 2022 14:50
автор: Александр Поволоцкий

«Арсенал» намерен приобрести полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса.

Как сообщают зарубежные СМИ, переговоры по трансферу 24-летнего футболиста продвигаются очень сложно. «Астон Вилла» не планирует продавать бразильского полузащитника в последний день трансферного окна. Лондонский клуб готов отдать за хавбека 20 миллионов фунтов стерлингов.

Отмечается, что наставник «Арсенала» Микель Артета лично знаком с Луисом и это может поспособствовать переходу футболиста в стан «канониров».

Напомним, что накануне бразилец отметился голом в ворота лондонского клуба (1:2).

Трансферное окно в нескольких лигах Европы закроется в ночь с 1 на 2 сентября.

источник: «Советский спорт»
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