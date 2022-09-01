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Промес попал в список претендентов на приз лучшему футболисту РПЛ по итогам августа

В четырех сыгранных матчах нидерландский футболист забил четыре гола и отдал один результативный пас.
01 сентября 2022 15:04
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба РПЛ сообщила о том, кто из футболистов претендует на звание лучшего игрока лиги в августе.

Отмечается, что на данный приз номинирован нападающий «Спартака» Квинси Промес. В прошедшем месяце 30-летний нидерландец принял участие в четырех матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Согласно информации источника, на звание претендуют голкиперы Матвей Сафонов («Краснодар») и Антон Шунин («Динамо»), а также форварды Малком («Зенит») и Хесус Медина (ЦСКА).

Добавим, что после семи сыгранных туров лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 17 очков. На второй строчке располагается «Спартак» (16 очков). Тройку лучших замыкает ЦСКА (14 очков).

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