Промес попал в список претендентов на приз лучшему футболисту РПЛ по итогам августа

Пресс-служба РПЛ сообщила о том, кто из футболистов претендует на звание лучшего игрока лиги в августе.

Отмечается, что на данный приз номинирован нападающий «Спартака» Квинси Промес. В прошедшем месяце 30-летний нидерландец принял участие в четырех матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Согласно информации источника, на звание претендуют голкиперы Матвей Сафонов («Краснодар») и Антон Шунин («Динамо»), а также форварды Малком («Зенит») и Хесус Медина (ЦСКА).

Добавим, что после семи сыгранных туров лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 17 очков. На второй строчке располагается «Спартак» (16 очков). Тройку лучших замыкает ЦСКА (14 очков).