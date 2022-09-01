«Лейпциг» объявил о продлении контракта с Гвардиолом, ранее игрока хотел подписать «Челси»

Центральный защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол подписал новый контракт с немецким клубом. Об этом сообщает пресс-служба «быков».

По информации источника, трудовое сотрудничество 20-летнего хорвата рассчитано до конца сезона-2026/27. Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что «Челси» был готов заплатить за трансфер футболиста 90 миллионов евро.

Напомним, что Гвардиол выступает за «Лейпциг» с июля прошлого года. Всего за команду Бундеслиги защитник отыграл 51 матч, забил два гола и отдал четыре результативных передачи.

В составе сборной Хорватии футболист провел 10 встреч (1 гол).