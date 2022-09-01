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«Милан» отклонил предложение «Челси» в размере 100 миллионов евро за трансфер Леау

Португальский футболист продолжит свою карьеру в команде Серии А.
01 сентября 2022 15:37
автор: Владислав Корегин

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау не станет игроком «Челси» в текущее трансферное окно.

Как утверждает инсайдер Ману Сайнс в своих соцсетях, лондонский клуб предложил «россонери» 100 миллионов евро за 23-летнего португальца.

Отмечается, что команда Серии А отказалась от продажи своего футболиста, поскольку хочет заработать на данной сделке 150 миллионов евро.

Напомним, что Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года. Всего за красно-черных он отыграл 119 матчей, забил 28 голов и отдал 22 результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

источник: «Советский спорт»
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