«Севилья» объявила о переходе Янузая

«Севилья» объявила о трансфере полузащитника Аднан Янузай.

Как сообщает пресс-служба испанского клуба, 27-летний футболист уже провел с командой первое занятие. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Отмечается, что Янузай перешел в «Севилью» на правах свободного агента. До этого бельгиец выступал в составе «Реала Сосьедад».

Ранее состав «Севильи» пополнил форвард сборной Дании Каспер Дольберг. Он перешел в команду на правах аренды

«Севилья» набрала одно очко в трех матчах чемпионата Испании и занимает 15-е место в турнирной таблице.