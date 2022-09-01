«Севилья» объявила о переходе Янузая

«Севилья» объявила о трансфере полузащитника Аднан Янузай.
Как сообщает пресс-служба испанского клуба, 27-летний футболист уже провел с командой первое занятие. Контракт рассчитан до лета 2026 года.
Отмечается, что Янузай перешел в «Севилью» на правах свободного агента. До этого бельгиец выступал в составе «Реала Сосьедад».
Ранее состав «Севильи» пополнил форвард сборной Дании Каспер Дольберг. Он перешел в команду на правах аренды
«Севилья» набрала одно очко в трех матчах чемпионата Испании и занимает 15-е место в турнирной таблице.
источник: «Советский спорт»