Виллиан может продолжить карьеру в «Фулхэме»

Экс-форвард «Анжи» Виллиан близок к переходу в «Фулхэм».

Как сообщают зарубежные СМИ, 34-летний футболист уже расторг контракт с «Коринтиансом». Виллиан на протяжении двух недель тренировался с «Фулхэмом». Сейчас представители бразильца находятся на базе английского клуба.

Отмечается, что сделка может быть завершена сегодня, 1 сентября.

«Фулхэм» ищет возможности для усиления атаки из-за повреждений Манора Соломона и Харри Уилсона.

Добавим, что Виллиан находится в статусе свободного агента