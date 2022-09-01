«Барселона» получит за Обамеянга 14 млн евро и Маркоса Алонсо. Сделка закрыта

«Барселона» и «Челси» обменялись футболистами. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, каталонцы отправили в Лондон габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга. В обратном направлении последовал фланговый защитник Маркос Алонсо. При этом сине-гранатовые получат 14 млн евро.

Отмечается, что контракт Обамеянга и «Челси» будет рассчитан на два сезона с опцией продления. Соглашение Алонсо, в свою очередь, будет рассчитано на три года.

Добавим, что Обамеянг уже выступал в АПЛ: с 2018 по 2022 год он защищал цвета лондонского «Арсенала».