«Барселона» хочет избавиться от Альбы ради снижения ведомости зарплат

Защитник «Барселоны» Жорди Альба не соглашается на аренду в миланский «Интер», несмотря на договоренность между клубами. Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным источника, у каталонцев большие проблемы с зарплатной ведомостью, и клубу необходимо снизить ее, чтобы подписать новых игроков.

Напомним, что Альба перешел в «Барселону» 1 июля 2012 года из «Валенсии» за 14 миллионов евро. С тех пор он провел за каталонцев 431 матч, забил 25 голов и отдал 94 результативные передачи. Действующее соглашение игрока с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 9 млн евро.