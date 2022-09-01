«Барселона» расторгла контракт с Брейтуэйтом

Нападающий сборной Дании Мартин Брейтуэйт покинул «Барселону». Стороны договорились о расторжении трудового контракта.
Напомним, футболист перебрался на «Камп Ноу» зимой 2020 года. Его купили у «Леганеса» за 18 млн евро.
За два сезона в «Барсе» Брейтуэйт отыграл 59 матчей и забил 10 голов. В составе сине-гранатовых игрок становился победителем Кубка Испании.
Ранее сообщалось, что «Барселону» также покинул другой нападающий, Пьер-Эмерик Обамеянг. Он стал футболистом «Челси».
источник: ФК «Барселона»