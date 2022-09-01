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«Барселона» расторгла контракт с Брейтуэйтом

В 2020 году футболиста купили за 18 млн евро.
01 сентября 2022 17:51
автор: Артур Гичунцев

Нападающий сборной Дании Мартин Брейтуэйт покинул «Барселону». Стороны договорились о расторжении трудового контракта.

Напомним, футболист перебрался на «Камп Ноу» зимой 2020 года. Его купили у «Леганеса» за 18 млн евро.

За два сезона в «Барсе» Брейтуэйт отыграл 59 матчей и забил 10 голов. В составе сине-гранатовых игрок становился победителем Кубка Испании.

Ранее сообщалось, что «Барселону» также покинул другой нападающий, Пьер-Эмерик Обамеянг. Он стал футболистом «Челси».

источник: ФК «Барселона»
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