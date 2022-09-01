Жигулев - о переходе в «Пари НН»: Я буду стараться вносить свой вклад в общее дело

Полузащитник Илья Жигулев прокомментировал подписание двухлетнего контракт с «Пари НН».

«Все супер, мне все нравится. Мне понятны требования главного тренера, импонирует тот футбол, в который играет команда. А я буду стараться вносить свой вклад в общее дело», - приводит слова хавбека пресс-служба нижегородского клуба.

Напомним, с апреля этого года 26-летний хавбек пребывал в статусе свободного агента после того, как он покинул польский «Заглембе». Ранее игрок находился на просмотре в «Спартаке», однако руководство красно-белых отказалось от подписания контракта.