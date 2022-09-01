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Титов назвал фаворита в матче «Лестер» - «Манчестер Юнайтед»

Встреча состоится сегодня, 1 сентября.
01 сентября 2022 19:28

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от матча пятого тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Манчестером Юнайтед».

«С таким „Лестером“, пусть и на выезде, „МЮ“ обязан справляться уверенно. Должна и атака себя показать в лице того же Рэшфорда, возможно, Роналду дадут шанс с первых минут», - приводит слова экс-игрока «РБ-Спорт».

Напомним, что встреча состоится сегодня, 1 сентября, на стадионе «Кинг Пауэр». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

После четырех туров в АПЛ «Лестер» с одним очком располагается на 20-й строчке турнирной таблицы. «МЮ» находится на 12-й позиции, имея в своем активе шесть очков.

источник: «РБ-Спорт»
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