Фоффан, Балотелли, Паредес и другие трансферные сенсации

Англия

25-летний форвард Саша Калайджич перешёл из «Штутгарта» в «Вулверхэмптон». Долгие переговоры могли сорваться, но всё же увенчались успехом. Немцы добились своего и уломали англичан на 18 млн евро за нападающего. В прошлом сезоне австриец забил шесть голов в Бундеслиге за 15 матчей, а в начавшемся сезоне Саша отметился только тремя голевыми передачами в трех матчах.

«Челси» удовлетворил требования Томаса Тухеля по укреплению центральной зоны обороны, купив Уэсли Фоффана у «Лестера» за баснословные 81+6 млн евро. Если считать со всеми бонусами, то Фоффана стал в один ряд с Харри Магуайром, Маттейсом де Лигтом и Вирджилом ван Дейком, за которых платили примерно столько же.

«МЮ» в очередной раз не нашёл место в составе 20-летнему Амаду Диалло, из-за чего полузащитник вновь вынужден уехать в аренду. На этот раз до конца сезона ивуариец будет играть за «Сандерленд», который борется за выход в АПЛ в чемпионшипе.

Италия

Свершилось! Случилось то, что казалось невозможным. Кипрский «Арис» чудом провернул сделку по аренде Александра Кокорина из «Фиорентины», взяв на себя часть зарплаты. Теперь российский форвард получит шанс вновь проявить себя, в том числе в Лиге конференций, куда отобрался его новый клуб.

Но с уходом Кокорина российских футболистов в Италии не станет меньше. Денис Черышев подписал контракт по системе 2+1 с клубом «Венеция» из Серии B. 31-летний полузащитник взял 21-й номер.

Леандро Паредес ушёл из «ПСЖ» и вернулся обратно в Италию. На сей раз его клубом станет «Ювентус», который договорился об аренде с обязательным выкупом после сезона 2022/2023.

Один из самых ярких и необычных игроков итальянского футбола Йосип Иличич неожиданно расторг контракт с «Аталантой», который должен был действовать до конца лета 2023 года. За годы, проведенные в Бергамо, 34-летний полузащитник отметился 173 матчами, 60 голами и 44 голевыми передачами. Ранее были слухи об интересе к словенцу из АПЛ.

Испания

Некогда один из самых перспективных футболистов мира Адриан Янузай вновь сменил команду. 27-летний бельгиец находился без клуба после окончания контракта с «Реал Сосьедад», а сегодня полузащитник подписал контракт с «Валенсией» до 2026 года.

Другие страны

На смену ушедшему Антони «Аякс» быстро нашёл решение в Лукасе Окампосе, который был арендован у «Валенсии» на один сезон с правом выкупа. В прошлом году 28-летний игрок сборной Аргентины отметился десятью результативными действиями в 30 матчах Ла Лиги.

В прошлом туре чемпионата Турции Марио Балотелли повздорил с главным тренером, в результате чего трудного итальянца быстренько пристроили в новый клуб. Теперь Балотелли, уже без Дзюбы, будет играть за швейцарский «Сьон», который занял седьмое место из десяти команд-участниц в местном чемпионате.