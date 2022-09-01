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«Челси» арендует ползащитника Закарию у «Ювентуса» с правом выкупа

Хавбек близок к переходу в лондонский клуб.
01 сентября 2022 21:22

Лондонский «Челси» намерен арендовать полузащитника туринского «Ювентуса» Дениса Закарию. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны практически согласовали аренду швейцарца с правом выкупа.

Напомним, что Закария перешел в «Ювентус» из менхенгладбахской «Боруссии» в январе 2022 года за 8,6 миллиона евро. С тех пор он провел за «Старую синьору» 15 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2026 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 27 млн евро.

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