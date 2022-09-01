«Челси» арендует ползащитника Закарию у «Ювентуса» с правом выкупа

Лондонский «Челси» намерен арендовать полузащитника туринского «Ювентуса» Дениса Закарию. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, стороны практически согласовали аренду швейцарца с правом выкупа.
Напомним, что Закария перешел в «Ювентус» из менхенгладбахской «Боруссии» в январе 2022 года за 8,6 миллиона евро. С тех пор он провел за «Старую синьору» 15 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2026 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 27 млн евро.