Алькарас обыграл Кореа и вышел в третий круг US Open

Испанский теннисист Карлос Алкьарас оказался сильнее представителя Аргентины Федерико Кореа во втором круге Открытого чемпионата США. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1, 7:5 в пользу четвертой ракетки мира.

Алькарас четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из десяти.

На счету Кореа - ни одного эйса, пять двойных ошибок и реализован один брейк-пойнт из 14.

За выход в четвертый круг Алькарас поборется с американцем Дженсоном Бруксби.