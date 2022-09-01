Гол Санчо принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Лестером» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде оказался сильнее «Лестера» в матче пятого тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «красных дьяволов».
Единственный гол на 23-й минуте забил Джейдон Санчо.
Таким образом, команда Эрика тен Хага с девятью очками поднялась на пятую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Брендана Роджерса остались на 20-й строчке, имея в своем активе лишь одно очко.
В следующем туре «МЮ» примет дома «Арсенал», а «Лестер» отправится в гости к «Брайтону». Обе игры состоятся 4 сентября.
источник: «Советский спорт»