«Они не хотели меня отпускать»: Роша – о трансфере в ЦСКА из португальского «Портимоненсе»

Сегодня, 1 сентября, московский ЦСКА подписал защитника «Портимоненсе» Виллиана Рошу. 27-летний футболист заключил контракт по схеме «3+1» и будет выступать за новую команду под номером 4.

Сразу после подписания договора бразилец дал комментарий клубной пресс-службе. По его словам, клуб из Португалии не хотел отпускать его в Россию.

«Переговоры по переходу были очень сложными. Но сейчас я здесь, и я очень счастлив. Надеюсь, смогу оправдать ожидания и помочь клубу.

В чем были сложности? Сложность была в том, что я был очень ценным игроком для своего бывшего клуба. И они не хотели меня отпускать. Но в ходе переговоров я сумел привести аргументы, чтобы меня отпустили. И вот я здесь!» – заявил Роша.

Напомним, бразилец – воспитанник «Фламенго». Он также выступал за «Гремио». В составе «Портимоненсе» защитник начал играть в июле 2019-го. На его счету 88 матчей, 6 голов и 6 голевых передач.