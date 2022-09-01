«Торино» без Миранчука проиграл «Аталанте», Влашич забил гол в дебютном матче

«Торино» уступил «Аталанте» в гостевом матче 4-го тура Серии А. Встреча завершилась со счетом 1:3.

В составе победителей хет-трик оформил Тен Копмейнерс, забивший два гола с пенальти. У проигравших отличился Никола Влашич, известный в России по игре за ЦСКА.

Отметим, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук, арендованный у «Аталанты» до конца сезона, пропустил встречу. Россиянин находится в лазарете. Он получил травму в матче против «Монцы».

Таким образом, бергамаски набрали 10 очков и вышли на первое место в чемпионате Италии. «Торино», добывший 7 очков, занимает 8-ю позицию.

Серия А. 4-й тур

«Аталанта» – «Торино» – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 45, пенальти Копмейнерс, 2:0 – 47 Копмейнерс, 2:1 – 77 Влашич, 3:1 – 84, пенальти Копмейнерс.

«Аталанта»: Муссо, Соппи, Толои (Руджери, 80), Демирал, Околи, Дзаппакоста (Дзортеа, 46), де Рон, Пашалич (Малиновский, 80), Копмейнерс, Эдерсон (Лукман, 58), Сапата (Хейлунд, 37).

«Торино»: Милинкович-Савич, Лазаро, Родригес, Джиджи, Буонджорно, Айна (Войвода, 46), Линетти, Влашич, Лукич, Санабрия (Пеллегри, 67), Сек (Радонич, 75).

Предупреждения: Айна (19), Дзаппакоста (41), Буонджорно (46), Влашич (82).