Официально: Обамеянг стал игроком «Челси»

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг стал игроком лондонского «Челси».

Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, контракт с футболистом рассчитан на два года.

«Я действительно счастлив. Для меня большая честь быть частью этой команды, и я не могу дождаться старта здесь. У меня есть кое-какие незаконченные дела с Премьер-лигой, так что приятно вернуться и это действительно волнительно», - приводит слова форварда официальный сайт «синих».

В минувшем сезоне габонец выступал за «Барселону» и провел 24 матча, забив 13 мячей. Также Обамеянг известен по играм за дортмундскую «Боруссию» и лондонский «Арсенал».