Клюйверт стал игроком «Валенсии», трансфер игрока в «Фулхэм» сорвался

Нападающий Джастин Клюйверт перешел из «Ромы» в испанскую «Валенсию».

Как сообщает пресс-служба испанского клуба, футболист будет выступать за команду на правах аренды с правом последующего выкупа.

Напомним, ранее нидерландский форвард уже согласовал личный контракт с английским «Фулхэмом», однако не смог получить разрешение на работу в Великобритании.

Всего с 2018 года сын известнейшего в прошлом нападающего сборной Нидерландов Патрика Клюйверта провел в составе «Ромы» 68 матчей, в которых забил девять мячей.