Санчо - о победе «Манчестер Юнайтед» над «Лестером»: Нам было непросто, но мы справились

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо дал комментарий после победы над «Лестером» (1:0) в матче пятого тура чемпионата Англии. Англичанин в этой встрече отметился голом.

«У нас был план на игру, которого мы придерживались. Нам было непросто, но мы справились. Рады набрать очередные три балла», - приводит слова вингера пресс-служба манкунианцев.

После этой игры команда Эрика тен Хага с девятью очками поднялась на пятую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Брендана Роджерса остались на 20-й строчке, имея в своем активе лишь одно очко.

В следующем туре «МЮ» примет дома «Арсенал», а «Лестер» отправится в гости к «Брайтону». Обе игры состоятся 4 сентября.