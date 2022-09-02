Бернарду Силва рассказал, почему хотел покинуть «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал информацию о его возможном переходе в «Барселону».

«Я люблю Манчестер, здесь люди очень милые, но то, как они обращаются со мной на улице, в барах, ресторанах, немного отличается от того, откуда я родом, иногда хочется другого», - приводит слова испанца зарубежные СМИ.

Напомним, что Силва выступает за «Манчестер Сити» с июля 2017 года. Всего за клуб он провел 253 матча, забил 48 голов и отдал 50 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.