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Невилл может быть привлечен к ответственности за оскорбление суда

Ветеран имел неосторожность сделать скандальную публикацию в соцсетях.
02 сентября 2022 09:44
автор: Александр Шульгин

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл может быть привлечен к ответственности за публикацию в своих соцсетях.

Как сообщает зарубежная пресса, экс-футболист «МЮ» в одном из своих постов проявил неуважение к суду, обсуждая обвинения в адрес своего бывшего партнера по команде Райана Гиггза. Напомним, валлийцу инкриминируют нападение на свою бывшую девушку и ее сестру с причинением телесных повреждений. Сам Гиггз все обвинения отвергает.

В настоящее время дел Невилла передано в прокуратуру, которая должна принять решение, подвергнется ли ветеран судебному разбирательству.

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