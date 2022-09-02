Невилл может быть привлечен к ответственности за оскорбление суда

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл может быть привлечен к ответственности за публикацию в своих соцсетях.

Как сообщает зарубежная пресса, экс-футболист «МЮ» в одном из своих постов проявил неуважение к суду, обсуждая обвинения в адрес своего бывшего партнера по команде Райана Гиггза. Напомним, валлийцу инкриминируют нападение на свою бывшую девушку и ее сестру с причинением телесных повреждений. Сам Гиггз все обвинения отвергает.

В настоящее время дел Невилла передано в прокуратуру, которая должна принять решение, подвергнется ли ветеран судебному разбирательству.