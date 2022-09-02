Полузащитник Оливер Абильдгор поблагодарил «Рубин» за то время, что провел в команде. Ранее футболист перебрался в шотландский «Селтик».

«Я всегда буду благодарен «Рубину» за то время, что я провел здесь. Я и представить себе не мог скольких друзей я здесь обрету, сколько прекрасных воспоминаний будет связано у меня с этим периодом», - написал футболист в соцсетях.

Напомним, что Абильдгор с 2020 по 2022 год. Всего он провел за казанскую команду 62 матча, забил один гол и отдал пять результативных передач.