Польский полузащитник Гжегож Крыховяк рассказал, кто ему посоветовал продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Бывший хавбек «Краснодара» теперь теперь представляет цвета «Аль-Шабаба».

«Когда поступило предложение от «Аль-Шабаб», я связался с Эвером Банегой. Я спросил его о клубе и всей организации. Его положительные комментарии помогли мне принять решение», - приводит слова поляка зарубежные СМИ.

Напомним, что после зимней паузы прошлого сезона Крыховяк покинул »Краснодар», воспользовавшись предоставленным ФИФА правом выступающим в России легионерам приостанавливать свои контракты.