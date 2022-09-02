Агент Джорджевича заявил, что переход Луки в «Торпедо» не состоится

Футбольный агент Игор Глушевич, представляющий интересы нападающего Луки Джорджевича, заявил, что его клиент в это трансферное окно не перейдет в московское «Торпедо».

«Могу сказать, что трансфера в «Торпедо» не состоится, этот вариант отпал. Я больше не уверен насчет России, мы обращались во многие клубы, но безрезультатно», - приводит слова Глушевича «РБ-Спорт».

Напомним, что на данный момент футболист является свободным агентом. В сезоне 2021/22 нападающий провел 14 матчей в составе тульского «Арсенала», забив два мяча.