Кавазашвили готов выпить два бокала шампанского, если «Спартак» станет чемпионом России

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили дал прогноз на итоговое место красно-белых в российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я готов выпить шампанское, если «Спартак» станет чемпионом: бутылку не осилю, но два бокала выпью. Но, правда, «Спартак» все равно не выиграет РПЛ. Это настолько невозможно, что такая пьянка мне не грозит. Я шампанское и так могу выпить — без «Спартака» как-то справлюсь.

Конечно, возможно, что команда Абаскаля зацепится за тройку. Но на том подъеме, на котором играют красно-белые сейчас, долго продержаться просто невозможно», - приводит слова Кавазашвили «РБ-Спорт».

Напомним, что на данный момент «Спартак» занимает в РПЛ второе место, отставая на одно очко от лидера чемпионата «Зенита».

4 сентября команды сыграют между собой, встреча пройдет в Москве и начнется в 20:00. Судить игру будет бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.