«Спартак» расторг контракт с Уруновым

Московский «Спартак» объявил о расторжении контракта с Остоном Уруновым.

«Урунов провел за красно-белых 9 матчей в 2020 году и забил один мяч, а затем на правах аренды выступал за «Уфу».

Желаем Остону удачи в дальнейшей карьере!», - такое сообщение появилось в телеграм-канале красно-белых.

Напомним, Урунов пришел в «Спартак» из «Уфы» вслед за генеральным директором Шамилем Газизовым, который проработал в клубе всего несколько месяцев. После его ухода Урунов перестал попадать в состав.