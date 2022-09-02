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«Спартак» расторг контракт с Уруновым

Футболист за два года так и не закрепился в команде.
02 сентября 2022 12:19
автор: Александр Шульгин

Московский «Спартак» объявил о расторжении контракта с Остоном Уруновым.

«Урунов провел за красно-белых 9 матчей в 2020 году и забил один мяч, а затем на правах аренды выступал за «Уфу».

Желаем Остону удачи в дальнейшей карьере!», - такое сообщение появилось в телеграм-канале красно-белых.

Напомним, Урунов пришел в «Спартак» из «Уфы» вслед за генеральным директором Шамилем Газизовым, который проработал в клубе всего несколько месяцев. После его ухода Урунов перестал попадать в состав.

источник: ФК «Спартак»
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