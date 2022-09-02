Мостовой – об анонсе перехода Кокорина в «Арис»: В российском футболе есть только один «Царь»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о решении «Ариса» представить своего новичка Александра Кокорина как «царя».

Напомним, что 31-летний российский форвард был арендован у итальянской «Фиорентины».

«Ерунда и глупость. В российском футболе есть только один «царь». Ну серьезно, сейчас кого только «царем» не называют. Эти ребята хотя бы историю почитали, откуда человек пришел. Возможно, это небольшой троллинг. Какой-то кипрский клуб, какой-то Кокорин», - приводит слова Мостового «Метарейтинг».

31-летний Кокорин стал игроком «фиалок» в январе 2021 года. За полтора сезона он так и не смог заиграть в итальянском клубе. В его активе 11 матчей и 2 желтые карточки.