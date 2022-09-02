Игрока «Твери», оскорбивший арбитра в матче с блогерами, получил дисквалификацию

КДК РФС принял решение дисквалифицировать футболиста «Твери» Камиля Закирова, оскорбившего главного арбитра матча против «2DROTS» Владимира Сельдякова.
По информации пресс-службы РФС, срок дисквалификации составит две игры.
Напомним, встреча завершилась победой команды блогеров со счетом 1:0.
После встречи Закиров подошел к судье и позволил себе ряд нелицеприятных высказываний в его сторону. Снимавший инцидент на видео болельщик поинтересовался у игрока, что случилось. Вместо ответа футболист выбил смартфон из рук поклонника.
источник: РФС