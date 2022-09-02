«Ювентус» озвучил условия аренды Дениса Закарии в «Челси»

«Ювентус» сообщил, что получит от «Челси» 3 млн евро за аренду Дениса Закарии сроком до 30 июня 2023 года.

Также отмечается, что еще 1 млн евро в качестве платы за аренду туринский клуб может получить в виде бонусов при выполнении игроком определенных целей.

Помимо этого, «Челси» получил право выкупа Закарии. «Ювентус» сообщил, что у «аристократов» будет возможность приобрести футболиста за 28+5 млн евро.

Напомним, что Закария перешел в «Ювентус» из менхенгладбахской «Боруссии» в январе 2022 года за 8,6 миллиона евро. С тех пор он провел за «Старую синьору» 15 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2026 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 27 млн евро.