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Сергей Семак: Предстоящая игра со «Спартаком» будет более сложной, чем за Суперкубок

В воскресенье состоится центральный матч первой трети РПЛ.
02 сентября 2022 13:26
автор: Александр Шульгин

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему предстоящий матч восьмого тура РПЛ против московского «Спартака» будет для его команды более сложным, чем встреча между этими же соперниками двухмесячной давности в игре за Суперкубок России.

«Думаю, у них все стабильно и по составу, и по тактическому расположению. Команда много забивает, сейчас у них хорошее эмоциональное состояние. Они идут на втором месте и смотрятся достаточно прилично. Сейчас у их тренера было больше времени на подготовку, чем перед матчем за Суперкубок, чтобы донести свои идеи - команда стала более сыгранной. Думаю, что предстоящая выездная игра будет более сложной», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, встреча пройдет 4 сентября на домашней арене красно-белых. Начало в 20.00 по московскому времени.

«Зенит» с 17 очками лидирует в турнирной таблице, «Спартак» отстает на одно очко и занимает второе место.

В июле в матче за Суперкубок России питерцы разгромили москвичей со счетом 4:0.

источник: ФК «Зенит»
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