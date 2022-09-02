Каррагер заявил, что Холанд может стать величайшим игроком в истории АПЛ

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может добиться величия в АПЛ.

«Мы знаем, что АПЛ получила отличного игрока. Но я думаю, что Холанд – по-настоящему особенный игрок. Он чудесно стартовал. С нетерпением жду возможности посмотреть на него в выходные», - приводит слова Каррагера зарубежные СМИ.

Напомним, Холанд пополнил состав «Манчестер Сити» в июле этого года. Сумма его трансфера из дортмундской «Боруссии» составил 60 миллионов евро. В шести матчах за «горожан» он забил девять голов и отдал одну результативную передачу.