РФС подтвердил, что матч легенд «Спартака» и «Зенита» посвятят памяти Ярцева

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил сообщение «Спартака» о том, что матч легенд красно-белых против ветеранов «Зенита» посвятят умершему летом тренеру Георгию Ярцеву.

«Перед началом игры на поле пройдет акция памяти Георгия Ярцева. Под композицию «Последняя поэма» группа болельщиков в атрибутике «Спартака» и «Зенита» вынесут на поле полотна с фотографиями Ярцева игрока и тренера. На табло стадиона покажут кадры футбольной хроники. Команды выйдут на поле в сопровождении детей в майках с портретом Георгия Ярцева», - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Матч легенд «Спартака» и «Зенита» пройдет сегодня, 2 сентября, в Москве на «Открытие Банк Арене», и начнется в 19:00.

В данном году пройдет второй подобный матч. 8 июля сине-бело-голубые обыграли «Спартак» со счетом 2:0. На данной встрече присутствовал Георгий Ярцев.