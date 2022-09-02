Форвард «Спартака» Мелешин признался, что считает Холанда образцовым нападающим

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин признался, что считает образцовым форвардом Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».

«Хотелось бы стать как Эрлинг Холанд. В двадцать два года человек добился очень многого. Перешел в чемпионат Англии и сразу начал там забивать. Уровень высочайший», - приводит слова футболиста пресс-служба красно-белых.

Напомним, Холанд пополнил состав «Манчестер Сити» в июле этого года. Сумма его трансфера из дортмундской «Боруссии» составил 60 миллионов евро. В шести матчах за «горожан» он забил девять голов и отдал одну результативную передачу.