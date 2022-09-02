«Спартак» сократил компенсацию за расторжение контракта с Уруновым

«Спартак» договорился с полузащитником Остоном Уруновом о сокращении компенсации, которая полагалась 21-летнему футболисту, при расторжении контракта, сообщает «Метарейтинг».

По данным источника, изначально Урунов должен был получить всю зарплату, которая ему полагалась по соглашению, заключенному до 2025 года, но в ходе переговоров узбекский футболист согласился сократить эту сумму более чем в два раза.

В прошлом сезоне Урунов играл на правах аренды за «Уфу», проведя в российской премьер-лиге 17 матчей, в которых не отличился результативными действиями.