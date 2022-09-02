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Семак высказался об участии Клаудиньо и Кузяева в матче со «Спартаком»

4 сентября в Москве пройдет встреча лидеров РПЛ.
02 сентября 2022 14:25
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, смогут ди принять участие в матче восьмого тура РПЛ против московского «Спартака» футболисты сине-бело-голубых Клаудиньо и Далер Кузяев.

«Есть определенные проблемы и у одного, и у второго. Что касается Клаудиньо, то он начинает заниматься в общей группе -— всем вместе нам нужно будет принять решение по поводу его участия. То же самое касается и Далера - он начинает фрагментарно заниматься, хотя есть факторы, которые ему мешают. Тем не менее, у нас еще есть время для того, чтобы подумать и посмотреть на состояние ребят», - приводит слова специалиста пресс-служба питерцев.

Напомним, встреча пройдет 4 сентября на домашней арене красно-белых. Начало в 20.00 по московскому времени.

«Зенит» с 17 очками лидирует в турнирной таблице, «Спартак» отстает на одно очко и занимает второе место.

В июле в матче за Суперкубок России питерцы разгромили москвичей со счетом 4:0.

источник: ФК «Зенит»
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