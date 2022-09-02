Полузащитник «Балтики» Лазарев стал лучшим игроком Первой лиги по итогам августа

Пресс-служба Первой лиги сообщила о том, что лучшим игроком первенства по итогам августа был признан атакующий полузащитник Владислав Лазарев.

Отметим, что в прошедшем месяце 20-летний игрок принял участие в четырех матчах, забив четыре гола. По информации источника, в тройку лучших футболистов лиги вошли Артур Галоян, выступающий за «Аланию», а также Александр Гаглоев из «КАМАЗа».

Добавим, что в данный момент лидером турнирной таблицы Первой лиги является «КАМАЗ». В семи сыгранных турах команда из Набережных Челнов набрала 17 очков.